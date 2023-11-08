Pursaklar'da kış öncesi yol yenileme seferberliği

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, mevsim normalleri üzerinde sıcak geçen kış aylarını fırsat bilerek sıcak asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için yaz ayları boyunca yol yenileme seferberliği yapan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak geçen kış aylarını fırsata çevirerek ilçe sokaklarını, daha konforlu, modern ve güvenli hale getirmeye devam ediyor.

Asfalt serimi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim normalleri üzerinde sıcak geçen kış aylarında asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

‘‘Sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz’’

Yol yenileme çalışmalarına yaz kış demeden devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Yollarımızın kalitesini yükseltiyor, sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Hizmetlerimizi gelişi güzel değil belli bir koordinasyon ve planlama dâhilinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Yollar hemşerilerimizin temel ihtiyaçlarından birisidir. İhtiyaç görülen sokaklarımızda asfalt serimi ve kilitli parke taşı çalışmaları yapıyoruz. Bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımızı yaz kış demeden aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.