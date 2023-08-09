Pursaklar'da köy fırınları modern ve kullanışlı

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların yaz-kış gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için 6 farklı mahalleye inşa ettiği köy fırınlarında iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, Köy Fırınlarında, mahalle sakinlerinin ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri, yaz-kış fark etmeksizin gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için iyileştirme çalışmaları yapıyor.

‘‘Hemşehrilerimiz yaz-kış fark etmeksizin gönül rahatlığı ile fırınlarımızı kullanabilecek’’

Hizmete kazandırılan köy fırınlarının büyük bir teveccüh gördüğünü ve yaz kış kullanıma uygun olması için iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Kırsal mahallerimizde yapımını tamamladığımız, ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere toplu yemek organizasyonlarında mahalle sakinlerimizin işini oldukça kolaylaştıran Köy Fırınlarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hemşehrilerimiz yaz-kış fark etmeksizin gönül rahatlığı ile fırınlarımızı kullanabilecek’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda mevcut köy fırınlarının açık olan kısımları kapatılarak 4 mevsim herhangi bir sıkıntı olmadan kullanılması planlanıyor.