Pursaklar'da kültür gezileri düzenlendi

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirleri görebilmeleri için Nevşehir, Kastamonu ve Konya illerine yolcu etti.

Sosyal ve kültürel projelere ağırlık veren, geçmiş yıllarda çeşitli illere geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu geleneği bu yıl da devam ettirerek, ev hanımlarına yönelik düzenlenen Kültür Gezilerine start verdi.

Pursaklar Belediye Binası önünden hareket edecek olan otobüslerde Nevşehir, Kastamonu ve Konya’ya seyahat edecek olan ev hanımları ile sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, geziye katılanlara hayırlı yolculuklar diledi.

Kültür Gezilerinde ilk kafileyi yolcu ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Çetin, ‘‘İlçemizde ikamet eden ev hanımlarımız için düzenlediğimiz tarihi ve doğal güzellikleri ortaya çıkan yakından görme fırsatı bulabilecekleri, kültür gezilerimizin ilk turuna bugün başladık. Güzel dostluklar ve hatıralar ile sağ salim gidip gelsinler. Keyifli yolculuklar diliyorum’’ dedi.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezinin ilk kafilesi Nevşehir, Kastamonu ve Konya’ya giden ev hanımları, kültürel ve tarihi mirasları da yakından görme ve tanıma fırsatı bulacak.