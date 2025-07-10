Pursaklar'da kültür gezileri kayıtları başladı

Pursaklar Belediyesi’nin ev hanımlarına yönelik düzenlediği kültür gezileri için kayıtlar başladı.

Geçen yıllarda çeşitli illere kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu yıl da geleneği devam ettirerek, ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlere yönelik düzenlenecek olan geziler için kayıtları almaya başladı. Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek olan gezi programında İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Bursa, Konya ve Safranbolu ziyaretleri ile ev hanımları, kültürel ve tarihi mirasları yakından görme fırsatına sahip olacak.

"Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de binlerce ev hanımı tarihe yakından tanıklık edecek"

Ev hanımlarına yönelik düzenledikleri kültür gezilerinin hız kesmeden bu yıl da devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de binlerce ev hanımı tarihe yakından tanıklık edecek. Düzenleyeceğimiz İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Bursa, Konya ve Safranbolu gezileriyle ev hanımlarımız, şehirlerin tarihi ve manevi iklimleri açısından önemi büyük olan yerleri görme imkânına sahip olacaklar. Bu gezilerle amacımız ilçemizin kadınlarına doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlerimiz ile tanışma fırsatı sunacağız. Şimdiden turumuza katılacak olan ev hanımlarımıza keyifli geziler diliyorum" dedi.

Nasıl kayıt olunur?

Kültürel gezilere katılmak isteyen 18-60 yaş arasındaki ev hanımları, başvurularını 10-30 Temmuz tarihleri arasında Pursaklar Yaşam Merkezinden yapabilecek. Belediye yetkililerinden alınan bilgilere göre, daha önce gezilere hiç katılım sağlamayan ev hanımlarına öncelik sağlanacağı bildirildi.