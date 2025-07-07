Pursaklar'da kurallara uymayanlara para cezası

Pursaklar Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve temizlik bilincini artırmak amacıyla çöp konteyneri çevresine ve içine atılmaması gereken çöpleri atan kişi ve kurumlara para cezası uygulayacağını duyurdu.

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Çöp konteynerlerinin içine, yanına ve yol kenarlarına gelişigüzel şekilde çöp bırakan vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanacak.

"İlçemizin temizliği ve düzeni hepimizin ortak sorumluluğudur"

Tertemiz yarınlar için kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Daha yaşanabilir, tertemiz Pursaklar anlayışı ile çıktığımız bu yolda hemşehrilerimizin de sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. İlçemizin temizliği ve düzeni, hepimizin ortak sorumluluğudur. Amacımız ceza yazmak, cezai müeyyide uygulamak değil. İlçemizin sokaklarını temiz tutmak çevreye sahip çıkmaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız çöpünüzü doğru şekilde, doğru yere bırakın. Eski eşyalar, inşaat atıkları ya da büyük hacimli atıklar için lütfen belediyemizle iletişime geçin" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle son dönemde konteynerlerin içine atılan ve yanına bırakılan evsel atıklar, eski eşyalar, ambalajlar, inşaat atıkları ve ağaç dallarının hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığına zarar verdiği belirtildi. Uygulamanın amacının kent estetiğini korumak ve daha temiz bir çevre bilinci oluşturmak olduğu bildirildi.

İdari para cezası uygulanacak

Karara göre çöp konteynerlerinin içine ve dışına uygunsuz atılan atıklar, cadde, yol, park ve yeşil alanlara evsel atık, moloz, ağaç dalları vb. çöp atanlara 2 bin 953 lira ila 91 bin 658 lira arasında değişen idari para cezası uygulanacak.