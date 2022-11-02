Pursaklar'da mahalleler nefes alıyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için yeşille iç içe yeni parklar inşa edip, vatandaşların hizmetine açtı.

Pursaklar Belediyesi tarafından Kuzgun Sokak’ta yapımı tamamlanan yeni park alanında çocukların neşe içerisinde oyunlar oynayacağı, ailelerin açık alanda spor yapıp huzurla vakit geçirebileceği yeni yaşam alanı hizmete açıldı. Yeni yeşil alanların kazandırıldığı Kuzgun Sokak’taki yeni park alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Yeşille iç içe olan, yürüyüş alanları, oyun grupları, spor alanları ve dinlenme yerleriyle tüm hemşehrilerimize hitap eden parkımızı hizmete açtık. Yeşil alanları önemsiyoruz. Vatandaşlarımız kendi yaşam alanlarına yakın noktalarda ağaçların yeşerdiğini görme imkânına sahip oluyorlar. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek bir yandan yeni parklar kazandırmaya, bir yandan da mevcut parklarımızı sıfırdan yenilemeye devam edeceğiz’’ dedi.