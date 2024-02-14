Pursaklar'da Millet Bahçelerinin inşaatı devam ediyor

İlçeye kazandırdığı yeni eserlerle vatandaşların hayatına değer katan Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Millet Bahçelerinin inşaatını hız kesmeden devam ettiriyor.

Pursaklar’da kültürden sanata, eğitimden spora, teknolojiden bilime birçok alanda vatandaşlara hizmet veren Pursaklar Belediyesi ilçeye yeni bir nefes, yeni bir soluk katacak olan Pursaklar Millet Bahçesi ve Gümüşoluk Millet Bahçesi yapım çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor

"Bu iki güzide Millet Bahçemiz Ankara’nın akciğerleri olacak"

Tüm Ankara’ya nefes aldıracak yeni Millet Bahçelerinin yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "7’den 70’e her bir hemşehrimize hitap edecek olan Pursaklar Millet Bahçesi ve Gümüoşoluk Millet Bahçesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Bu iki güzide Millet Bahçemiz Ankara’nın akciğerleri olacak. Tamamlandıkları zaman sadece Pursaklar’ın değil Ankara’nın cazibe merkezi olacak" diye konuştu.