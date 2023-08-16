Pursaklar'da Millet Kıraathanelerine yoğun ilgi

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathaneleri okulların kapalı olduğu yaz döneminde de öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından haftanın 7 gününde hizmet veren 7 Millet Kıraathanesi, evde çalışma imkanı bulamayan ya da ev ortamı dışında ders çalışmak isteyen gençlere ve çocuklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gençlere selam vermek için Millet Kıraathanelerine uğrayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kitap okumak ve ders çalışmak için gelen çocuklarla kısa süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

“Durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz”

Yaz kış gençlerin ders çalışmak veya kitap okumak için Millet Kıraathanelerine büyük rağbet gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Sıcak yaz aylarında ders çalışmak ve kitap okumak için Millet Kıraathanelerimize gelen genç kardeşlerimle sessiz ortamı bozmadan kısa süreli sohbet ettik. Gençlerimizin çalışma azmi ve heyecanları bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Çocuklarımızın bol bol kitap okuyarak, başarılı olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda en iyi hizmeti vermek için durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çay, çorba gibi ikramların verildiği, ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin uğrak noktası olan Millet Kıraathanelerinde öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti verilirken, doğru bilgiye anında erişmeleri sağlanıyor.