Pursaklar'da minik öğrencilerin mezuniyet sevinci

Pursaklar Belediyesi, 4 farklı Nezaket Okulu’nda eğitim gören minik öğrencilere yönelik Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde mezuniyet töreni düzenledi.

4 farklı Nezaket Okulu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik dört farklı günde yıl sonu müsameresi düzenlenirken, çocuklar mezuniyet coşkusu yaşadı. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde yapılan mezuniyet törenlerinde yerini alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin çocukların büyük mutluluklarına aileleri ile birlikte ortak olurken, miniklerin ortaya koyduğu performanslar ise tam not aldı.

‘‘Çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılarla dolu yıllar diliyorum’’

Nezaket Okulları mezuniyet törenlerinin kapanış konuşmalarını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımıza okul öncesi eğitimini verdiğimiz Nezaket Okulları mezuniyet törenlerimizin sonuna geldik. Çocuklarımız bir yıl boyunca eğlenirken, öğrenmenin tadına varırken gelecekleri adına önemli kazanımlarda bulunma imkânına sahip oldular. Bizlerde bugün olduğu gibi yarından çocuklarımız için çalışmaya, onlara katkı sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılarla dolu yıllar diliyorum’’ dedi.