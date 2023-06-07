Pursaklar'da miniklerin mezuniyet heyecanı

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilere yönelik olarak Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Pursaklar Belediyesine bağlı 4 farklı Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilerin ilk mezuniyet heyecanları, çocuklar tarafından gerçekleştirilen çeşitli gösteriler eşliğinde coşkuyla başladı.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

‘‘Okul öncesi eğitimi alan geleceğin mimarı minik öğrencilerimizin ilk mezuniyet heyecanlarına ortak oluyoruz’’

Mezuniyet etkinliklerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Okul öncesi eğitimi alan geleceğin mimarı minik öğrencilerimizin ilk mezuniyet heyecanlarına ortak oluyoruz. Bir yıl boyunca almış oldukları eğitimlerle çocuklarımız, birçok bilgi birikimine sahip oldu. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çocuklar ve gençler öncelik listemizin başında yer alıyor. Onları önceleyen birçok projemizi hayata geçirdik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara katkı sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz. İnşallah hayatlarının geri kalanında Nezaket Okullarımızda almış oldukları eğitimleri daha ileriye taşıyarak, ülkemiz adına başarılı bireyler olacaklarına dair inancım tamdır’’ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin ortaya koyduğu muhteşem gösteriler izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken gösterilerin sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ilk karnelerini tek tek takdim etti.