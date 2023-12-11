Pursaklar'da neşe dolu hafta sonu

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak için birbirinden farklı birçok etkinlik düzenleyen Pursaklar Belediyesi, hafta sonu tiyatro gösterilerini ve sinema gösterilerini çocuklarla buluşturdu.

Çocukların hafta sonunu daha verimli ve daha eğlenceli geçirebilmeler için tiyatro oyunları ve sinema gösterileri ile birbirinden eğlenceli bir hafta sonu programı hazırlayan Pursaklar Belediyesi, miniklere sinema film gösterimi ve çeşitli tiyatro oyunları sergiledi.

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonu ve Saray Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerle dolu Cumartesi ve Pazar günlerinde çocuklarla birlikte yerini alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’de eğlence dolu anlara şahitlik etti.

‘‘Yüzleri tebessümle dolan miniklerimizin, sinema ve tiyatro gösterilerimize ilgisine görülmeye değer’’

Çocukların etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hafta sonlarında çocukların hem öğrendikleri hem de güzel vakit geçirdiği programlarımız aralıksız devam ediyor. Yüzleri tebessümle dolan miniklerimizin, sinema ve tiyatro gösterilerimize yoğun ilgisi görülmeye değer. Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çaba sarf ederken, çocuk sineması ve çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.