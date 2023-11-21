Pursaklar'da öncelik kaliteli eğitim hizmeti

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulları, çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için ara tatili, hizmet içi eğitim ile değerlendirdi.

Her yıl yüzlerce ailenin huzur ve güven içinde çocuklarını teslim ettiği yuvaların başında gelen Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulları, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ortaklaşa planlanan hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Çocukların nezaket okullarında görmüş oldukları eğitimin toplumsal güvenlik ve sosyal barışa olan katkılarının önemine dikkat çekildiği eğitim seminerlerinde, öğretmen ve öğrenci ilişkisi, 4-6 yaş çocuklarında din eğitimi vb. konular üzerine bir hafta boyunca öğretmenler bilgilendirildi.

‘‘Çocuklarımızın en iyi ve en kaliteli eğitimle büyümelerini önemsiyoruz’’

Nezaket Okullarında çocukların gelişimine yönelik en iyi eğitimi verebilmek adına eğitim seminerleri düzenlediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Nezaket Okullarımızda çocuklarımızın ve ailelerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Okul öncesi eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak, çocuklarımızın eğitim hayatlarına sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı oluyoruz. Eğitim kalitemizi en üst seviyeye çıkarmak adına da ara tatili fırsat bilerek eğitimcilerimizi çeşitli seminerlerle destekledik. Çocuklarımızın en iyi ve en kaliteli eğitimle büyümelerini önemsiyoruz. İlerleyen zamanlarda da eğitim kalitemizi en üste çekme adına çeşitli seminerler düzenlemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.