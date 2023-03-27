Pursaklar'da öncelik su tasarrufu

Pursaklar Belediyesi, park ve bahçelerde su israfını önlemek ve suyu daha verimli kullanma adına rotor spring sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni park yapımı ve mevcut parkları sıfırdan yenileme çalışmalarına hızla devam ederken su israfını önlemek amacıyla park ve yeşil alanlarda rotor spring sulama sistemi döşeme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Rotor spring sulama sistemi ile yağışların azaldığı son dönemlerde, su kaynaklarının verimli kullanılması için park ve bahçelerde devam eden çalışmaları denetleyen Başkan Ertuğrul Çetin, yeşil alanlarda yenilenen sulama sistemleri ile ilgili ekiplerden bilgi aldı.

‘‘Su tasarrufu için parklarımızı modern sulama sistemi olan rotor spring otomatik sulama sistemi ile yeniliyoruz’’

Su tasarrufu sağlamak için parklarda rotor spring sulama sistemini ilçe genelinde yaygınlaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Daha çok su tasarrufu için parklarımızı modern sulama sistemi olan rotor spring otomatik sulama sistemi ile yeniliyoruz. Bu uygulama ile ağaç ve bitkiler, ihtiyaç duyduğu suyu daha etkin ve verimli şekilde alabilecek. Parkımızın yenileme çalışmaları tamamlandığında çok daha kullanışlı olacak” dedi.