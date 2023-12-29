Pursaklar'da özel gereksinimli bireyler yeni beceriler kazanıyor

Pursaklar Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli vatandaşlar bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da el becerilerini geliştiriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, göreve gelir gelmez ilk icraat olarak ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdi. Merkezde vakit geçiren özel gereksinimli vatandaşlar sosyalleşme imkanı yakalıyor.

“Pursaklar için çalışmaya devam edeceğiz”

Özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve gündelik hayata daha kolay adapte olabilmeleri için sosyal ve kültürel alanda birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Göreve gelir gelmez ilk iş olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete açtık. Merkezimizde özel gereksinimli bireylerin spor, müzik, drama, el becerileri gibi etkinliklerle güvenli bir ortamda huzurlu ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Sevgi dolu hizmetlerle engelleri aşarak engelsiz bir Pursaklar için çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği merkezde özel gereksinimli bireyler uzman eğitmenler eşliğinde ebru sanatı, karakalem, resim çalışmaları ile el becerilerini geliştiriyor.