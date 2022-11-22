Pursaklar'da özel gereksinimli gençler eğlenerek öğreniyor

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde özel gereksinimli bireylere yönelik eğitici etkinlikler düzenlendi

Pursaklar Belediyesi Engelliler özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerilerinin gelişmesine olanak sağlamak için Engeliler Sosyal Tesislerinde, gerçekleştirmiş olduğu çeşitli etkinlikler düzenledi.Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği tesislerde, özel gereksinimli gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da birbirinden değerli ürünler ortaya çıkarıyor.

‘‘Özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik çalışmalara ayrı bir özen gösteriyoruz’’

Özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı da bulunmak için Engelliler Sosyal Tesisinde birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik çalışmalara ayrı bir özen gösteriyoruz. Onların yaşamını kolaylaştırmak için eğitici, öğretici birçok hizmet ağını hizmetlerine sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Engelliler Sosyal Tesisinde yapmış olduğumuz etkinliklerle enerjilerini atma imkânı sunarken, el becerilerini ve kaba motor becerilerini de geliştiriyorlar. Özel gereksinimli gençlerimizin yapmış oldukları ürünler sonucunda da özgüvenlerinin katlanarak artmasını sağlıyoruz" dedi.