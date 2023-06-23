Pursaklar'da özel gereksinimli gençlere özel bayram tıraşı

Pursaklar Belediyesi, sosyal, kültürel birçok etkinliğin düzenlendiği Engelliler Sosyal Tesisi’ne gelen özel gereksinimli gençleri bayrama hazırlıyor.

Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla hizmet verdiği Engelliler Sosyal Tesisi’nde, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara bayram tıraşı desteği veriyor.

Özel gereksinimli bireylerin Kurban Bayramı’na hazırlamak ve yüzlerini güldürmek için belediye yetkilileri, Engelliler Sosyal Tesisi’ne gelen gençlere sürpriz yaparak bayram öncesi saç tıraşı ve bakımlarını, özenle ve titizlikle gerçekleştirdi.

"Özel gereksinimli kardeşlerimizin yüzlerindeki en ufak bir tebessüm bizler için dünyalara bedeldir"

Kurban Bayramı öncesi Engelliler Sosyal Tesisi’nde misafir ettikleri özel gereksinimli bireyleri saç tıraşı bakımlarını yaptıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Özel gereksinimli bireylerin topluma daha kolay adapte olabilmeleri için hizmet verdiğimiz Engelliler Sosyal Tesisi’mizde bayram önce bayram tıraşı yapıyoruz. Amacımız Kurban Bayramı’nda yüzleri gülsün, mutlu olsunlar. Özel gereksinimli kardeşlerimizin yüzlerindeki en ufak bir tebessüm bizler için dünyalara bedeldir. Onlar için sosyal, kültürel birçok etkinlikler düzenlemeye ve her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.