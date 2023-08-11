Pursaklar'da park yenileme çalışmaları devam ediyor

Pursaklar Belediyesi, Saray Karyağdı Mahallesindeki parkın yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin mevcut doğallığını koruyup, yeşil alanlarını zenginleştiren Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin çocukları ile huzurlu vakit geçirebilmeleri için Karyağdı Mahallesindeki deforme olan parkı sıfırdan yenileme çalışmalarına devam ediyor. İlçenin her noktasında, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışma yürüttüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Sıcak yaz günlerinde hemşerilerimizim ferah ortamlarda nefes alabilmeleri için ihtiyaç dâhilinde ilçemizde, deforme olan parkları yeniliyoruz. Bir yandan büyük önem verdiğimiz yeşil alanlarımızı çoğaltırken, bir yandan da çocuklarımızın neşe içerisinde çeşitli oyunlar oynayacakları parklar yapıyoruz. Saray Karyağdı bölgesine yaptığımız parkın içinde yürüyüş yolu, çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri, kamelyalar ve yeşil alan çalışmamız devam ediyor. İlerleyen günlerde parkımız yeşillenmeye başlayınca gözlere ve gönüllere daha çok hitap edecek” dedi.