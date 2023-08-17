Pursaklar'da parklar, yaz akşamlarında yoğun ilgi görüyor

Pursaklar Belediyesi tarafından günümüz şartlarına uygun olarak yapılan yeşille iç içe dinlenme alanları ve oyun alanları ile donatılan parklar yaz sıcağında dinlenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar dinlenmek ve ailesi ile hoş vakit geçirmek için yaz akşamlarında Pursaklar Belediyesi tarafından günümüz şartlarına uygun olarak yenilenen parklara yoğun ilgi gösteriyor.

“Yenileme çalışmalarımızla ne kadar doğru bir adım attığımızı gurur verici”

Yaz akşamlarında, sıfırdan yenilenen ışıl ışıl, iç açıcı parkların vatandaşların uğrak noktalarının başında geldiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Evde bunalan hemşerilerimizin akşam sefası sürmek adına kendilerini attıkları yeşille iç içe olan parklarımızda bir araya geldik. Sıfırdan yenilenen parklarımızın bu kadar rağbet görüyor olması bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Yenileme çalışmalarımızla ne kadar doğru bir adım attığımızı gurur verici. Bu gayretle çalışmalarımıza sürdürerek vatandaşlarımızın hayatına dokunacak projeler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.

7’den 70’e her yaştaki vatandaşa rastlamanın mümkün olduğu park alanlarını gezen Çetin, akşamın serin havasında ilçe halkı ile tek tek selamlaşıp sohbet ederek, günün yorgunluğunu attı.