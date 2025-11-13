Pursaklar'da parklar yeni çehresine kavuşuyor

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçedeki parklar yenileniyor.

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki parkları baştan sona yenileme çalışmaları ile daha modern, güvenli ve estetik yaşam alanları sunmak için mesaisine devam ediyor. İlçedekilerin aileleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri modern, estetik ve yeşille iç içe parkları tek tek hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, zamanla eskimiş ve kullanıma uygun olmayan parkları sıfırdan yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yenileme faaliyetlerinin devam ettiği Turgut Özal Parkı’na giden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederek gelinen son durum hakkında detaylı bilgiler aldı.

"Parklarımızda, kuytu köşe, karanlık, kör nokta istemiyoruz"

Çalışmaların vatandaş odaklı bir anlayışla sürdüğünü belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İnsanlarımızın ihtiyaçları artık çeşitleniyor. Yürüyüş yollarına, spor alanlarına, çocuk oyun gruplarına çok ihtiyaç var. İlçemizdeki her parkı modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışıyoruz. Parklarımızda, kuytu köşe, karanlık, kör nokta istemiyoruz. Turgut Özal Parkımızda da benzer şikâyetler vardı. Parkımızın etrafındaki duvarları da kaldırarak uçtan uca görünür hale getirdik. Yeni yapacağımız tasarımla da çok daha kişinin aynı anda kullanabileceği ailelerimizin, çocuklarımızın rahatça ve güvenle kullanabileceği bir park haline gelecek. Bu nedenden ötürü çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Durmak yok" dedi.

Pursaklar Belediyesi, mevcut parkların zemininden oyun gruplarına, aydınlatma sistemlerinden peyzaj düzenlemelerine kadar tüm alanlarda kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Çocukların keyifle vakit geçirebileceği oyun alanları, ailelerinin yürüyüş yolları, spor alanları ve dinlenme noktalarıyla keyifli ve güvenli bir ortam oluşturuyor.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Turgut Özal Park, yeni yüzüyle hem estetik görünümü hem de işlevselliğiyle Yunus Emre Mahallesine yeni bir soluk getirecek.