Pursaklar'da parklar yenileniyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede deforme olan parkları yenilemeye devam ediyor.

Vatandaşların aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri modern, estetik ve yeşille iç içe parkları hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, zamanla eskiyen ve kullanıma uygun olmayan parkları da yeniliyor. Pursaklar’ı gdaha estetik ve modern bir hale getirmek için yenileme çalışmalarında sona gelinen Altınova Rıza Çöllüoğlu Parkı’nda incelemelerde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ekiplere yardım ederken, gelinen son durum hakkında bilgiler aldı.

‘‘Zamanla eskimiş ve kullanıma uygun olmayan parkları sıfırdan yeniliyoruz’’

Park yenileme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Çetin, ‘‘Zamanla eskimiş ve kullanıma uygun olmayan parkları sıfırdan yeniliyoruz. Son rötuşlarını yaptığımız Rıza Çöllüoğlu Parkımızı yeşille iç içe, yürüyüş alanları, oyun grupları, spor alanları ve dinlenme yerleriyle tüm hemşehrilerimize hitap eden park haline getirdik. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında yenilenen park alanımız, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın istifade edeceği bir yaşam alanı halini alacak’’ dedi.