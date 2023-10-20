Pursaklar'da sağlık semineri düzenlendi

Pursaklar Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam için doğru nefes alma tekniklerini konu alan ‘‘Doğru ve Doğal Nefes ile Dengeli, Sağlıklı Bir Yaşam’’ adlı sağlık semineri düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi tarafından Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde Nefes ve Aktif Yaşam Koçu, RDT kurucusu ve uzmanı Bilal Cantürk, “Doğru ve Doğal Nefes ile Sağlıklı Bir Yaşam” konusunda seminer verdi. Seminerde katılımcılar, yaş ilerledikçe yaşam şartlarının da etkisiyle nefes alışverişinin değişmesi sonucu yaşam standartlarında oluşan kalite kaybının önüne geçme adına detaylı bilgiler aldılar. Katılımcılar, sağlıklı yaşamın püf noktası olan doğru ve doğal nefes almanın yollarını nefes egzersizleri ve teknikleri ile uygulamalı olarak öğrenme fırsatı da buldular.