Pursaklar'da şenlik var

Çocukların yaz aylarının tadını çıkarabilmeleri için farklı etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve binlerce çocuğun katılım sağladığı 3. Pursaklar Çocuk Şenliği’ne start verdi.

Yaz aylarında çocukların doyasıya eğlenebilmeleri ve boş vakitlerini dolu dolu geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, 3. Pursaklar Çocuk Şenliği’ne, Saray Selçuklu Meydanında başlangıç yaptı.

Pursaklar Belediye ekipleri tarafından, meydana kurulan şişme oyun parkları, kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, Bubble Show, palyaçolar, animatörler, geleneksel oyunlar vb. çeşitli gösterilerle çocuklar, keyifli bir gün geçirirken doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

“Etkinlik takvimini takip etmeyi unutmayın”

Pursaklar’da ki her çocuğun doya doya eğlenmeleri için her mahalleye sırasıyla oyun istasyonlarını kuracaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Geleneksel hale dönüştürdüğümüz 3.Pursaklar Çocuk Şenliğimize Saray Selçuklu Meydanımızda start verdik. Etkinliğimizin ilk gününde çocuklarımız, şenlik alanının tadını doyasıya çıkardı. Çocuk Şenliğine tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Etkinlik takvimini takip etmeyi unutmayın” ifadelerini kullandı