Pursaklar'da sinemanın yeni yıldızlarından gala

Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen 1. Dijital Sinema Akademisi gala gecesi düzenlendi.

Senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncu yetiştirmek amacıyla hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen 1. Dijital Sinema Akademisi gala gecesi ve sertifika töreni ile sona erdi. Yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu olma yolunda hayallerine bir adım daha yaklaşmak adına Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Dijital Sinema Akademisi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazandı.

“Çok başarılı bir akademi oldu”

Sinema, film sektöründe adından söz ettirmek isteyen gençlerin bu alanda gelişim sağlamları için imkân sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar Belediyesi 1. Dijital Sinema Akademisi/ni başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizin sertifika törenini gerçekleştirdik. Hazırladıkları Beyaz Ayakkabı konulu kısa filmi izledik. Çok başarılı bir akademi oldu. Sinema ve televizyona yeni ufuklar açacak olan gençlerimiz, Pursaklar’da yetişmeye devam edecek. Gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

‘‘Beyaz Ayakkabı’’ konulu kısa filmsı gösterimine katılan Başkan Çetin, galanın ardından akademiyi başarıyla tamamlayan gençlere sertifikalarını takdim etti.