Pursaklar'da Stres Yönetimi Semineri

Pursaklar Belediyesi, Saray Kültür Merkezi’nde Hanım Evi kursiyerlerine yönelik ‘Stres ve Gevşeme Egzersizleri’ konulu eğitim semineri düzenledi.

Hobi edinme ve aile bütçelerine katkı sağlayacak meslek edinme kursları ile birlikte yeni beceriler elde edildiği Gülbahar Hatun Hanım Evi kursiyerlerine, Pursaklar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile ‘Stres ve Gevşeme Egzersizleri’ konulu eğitim semineri verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen eğitmenler tarafından kursiyerlere, gündelik stres odakları, uzun süreli stres kaynakları, yaşam içerisinde gerekli olan stresin düzeyi ve hayatı kötü yönde etkileyen stresle başa çıkmada etkin çözüm mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

"Hanım Evlerimizde kursiyerlerimize sunmuş olduğumuz eğitim programlarının yanı sıra çeşitli seminerler de düzenliyoruz"

Hanım Evlerinde mesleki ve hobi kurslarının yanı sıra kadınlara çeşitli eğitim seminerleri düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hanım Evlerimizde kursiyerlerimize sunmuş olduğumuz eğitim programlarının yanı sıra çeşitli seminerler de düzenliyoruz. Bugün de kursiyerlerimize yönelik gündelik hayatın stresleri ile başa çıkmada ve kendilerini rahat hissetmelerine fayda sağlayacak teknikler uzman eğitmenlerimiz tarafından gösterilerek kişisel ruh sağlığını güçlendirme yönelik eğitim aldılar. Hanım Evlerimizdeki kursiyerleri, hayatın her türlü etkilerine karşı çeşitli kurslar ve seminerlerle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.