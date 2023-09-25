Pursaklar'da Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı yakında açılacak

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesinde mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakacak Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nın yapım çalışmalarında sona aşamaya geldi.

Mevcut pazar alanlarını yenileyen ve yeni pazar alanlarını ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan içerisinde; mağazalar, fırın, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama vb. gibi bölümlerin yer aldığı bulunduğu Pursaklar Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nda sona geldi.

Çalışmalarda sona gelinen inşaat alanına gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

‘‘Özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile hizmet verecek’’

Vatandaşların ihtiyacına cevap verecek olan çalışmaları tamamlayarak ilçe halkının hizmetine kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belediye olarak ihtiyaca yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Sosyal donatı alanlarını ilçemize kazandırırken, kapalı modern pazar yerlerini şehrimizin birçok noktasında oluşturuyoruz. Özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile hizmet verecek olan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı tamamlanması ile birlikte hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet verecek. İnşaat alanımızdaki son çalışmalarımızı da tamamlayarak inşallah en kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz’’ dedi.