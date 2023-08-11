Pursaklar'da toplu sünnet töreni

Pursaklar Belediyesi, Ankara Çocuk Evleri Sitesinde düzenlediği etkinlikle çocukları ücretsiz sünnet ettirdi.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle vatandaşların büyük takdirini kazanan Pursaklar Belediyesi, Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukları ücretsiz olarak sünnet ettirdi. Belediye tarafından Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, erkekliğe ilk adımı atacak olan çocuklarla tek tek ilgilendi.

“Yüzlerindeki gülücük hiç eksik olmasın”

Çocukların heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ankara Çocuk Evlerinde kalan 29 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Keyifli bir şölen olması içinde çocuk şenliği ekibimize özel gösteri alanı kurdurduk. Orada yaşayan 351 evladımız doyasıya eğlendi. İl Müdürümüz Bekir Koçyiğit’e ev sahipliği için teşekkür ederim. Yüzlerindeki gülücük hiç eksik olmasın. Allah damatlıklarını da göstersin” dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından her mahalleye kurulan Çocuk Şenliği organizasyon ekibi, Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ndeki yerini alarak çocuklara unutulmayacak bir gün yaşattı.