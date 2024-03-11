Pursaklar'da üretilen geven balı astıma şifa

2020 yılından itibaren yerli ve milli tarımı teşvik etme çalışmaları yürüten Pursaklar Belediyesi, Purbal ismini tescil ederek, Sirkeli Mahallesi bal ormanında bal üretimi yapıyor.

Pursaklar’ın Sirkeli Mahallesi’nde doğal yöntemlerle üretilen balın markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin önderliğinde, Pursaklar halkına Purbal’ı anlatmak, vatandaşlar arasında tanınır hale getirerek üretimini teşvik ediyor.

‘‘Sirkeli Mahallesi’ndeki bal ormanımızda 4 yıldır yoğun aromalı geven balı üretiyoruz’’

2020 yılından itibaren Sirkeli’de yüzde yüz doğal, yoğun aromalı geven balını üretmeye başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yüksek kaliteli hava ve bitki örtüsüne sahip Sirkeli Mahallesi’ndeki Bal Ormanımızda 4 yıldır yoğun aromalı geven balı üretiyoruz. Purbal ismini tescilledik. Sirkeli’deki bu bereketli yerde arıcılığın yaygınlaşmasını istiyoruz. Bizlerde ürettiğimiz Purbalları, yetim ve öksüz çocuklarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ediyoruz. Dün olduğu gibi bugünde, yarında arı gibi çalışmaya, üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.

2020 yılından Sirkeli Mahallesi’nde üretilmeye başlayan ve doğal yöntemlerle üretilen balın markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından 4 yıldır Purbal üretimi yapılmaya devam ediyor.

Geven balının sağlığa faydaları

Soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon, kronik yorgunluk ve astıma şifa sağlamaktadır. Kalp rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, mide ülserleri gibi rahatsızlıklara şifa sağlar. Çeşitli alerji ve yaralara şifa sağlar. Genel hazımsızlık sorunlarını da giderir. Kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan iştahsızlığı da ortadan kaldırmaktadır.