Pursaklar'da yaz boyu spor etkinlikleri düzenleniyor

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları ile birlikte, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar okul bahçelerinde, sporla dolu bir yaz geçiriyor.

Pursaklar Belediyesi, yaz tatili boyunca çocukların televizyon ve telefon ekranlarından uzaklaşarak spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve daha mutlu hazırlanabilmeleri için geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okullarında eğitimlere devam ediyor. Eğitmenler tarafından salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri verilen eğitimlerde çocuklar futbol, basketbol, voleybol sporları başta olmak üzere birçok spor dalında eğitimler alarak ileriye dönük gelişim sağlamalarına katkıda bulunuluyor.

Yaz Spor Okullarında çocukların istekleri, azimleri, heyecanları ve mutluluklarının yüzlerinden okunduğuna dikkati çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara yaz boyunca eğitim vermeye devam edeceklerini belirterek, “Elimizden geldiği kadar her çocuğumuzu sporla tanıştırmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimler ışığında büyük aşama kaydeden çocuklarımızı Pursaklar Spor Kulübü’ne yönlendirip, profesyonel eğitim alarak ülke sporuna katkı sağlayacak sporcular olmaları için yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.