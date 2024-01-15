Pursaklar'da yeni yılın ilk iş buluşması

İş arayan vatandaşların yardımına koşmak amacıyla 2023 yılında 33 iş buluşması düzenleyen Pursaklar Belediyesi, 2024 yılının ilk iş arayan-işveren buluşmasını organize etti.

Göreve geldiği günden bu yana iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliğini faaliyete geçirerek geride kalan 5 yıl içerisinde ilçe halkına farklı iş kollarında, yeni iş imkânları sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni yılda da hemşehrilerine yeni iş imkânları sunmaya devam ediyor.

‘‘Bizim en büyük motivasyonumuz hemşehrilerimize farklı kollarda iş imkânları sunabilmek’’

Vatandaşlara yeni iş imkânları sunmak adına yeni yılda yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 52 iş arayan-işveren buluşmalarımıza 2024 yılında da hız kesmeden devam ediyoruz. Bizim en büyük motivasyonumuz hemşehrilerimize farklı kollarda iş imkânları sunabilmek. Bunun içinde işletmelerimizle sürekli iletişim halinde kalmaya vatandaşlarımıza yeni iş imkânları sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda 400 personel alımı yapacak olan fabrika için 534 kişiyi arayan Pursaklar Belediyesi, 141 kişiden olumlu cevap alırken, sosyal medyadan görüp gelen 54 kişi ile birlikte toplam 86 kişi ile iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin neticesinde, firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından, söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi.