Pursaklar'da yol yenileme seferberliği

Pursaklar Belediyesi, ulaşımda kaliteyi artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek adına sokaklarda yol yenileme seferberliğine büyük bir hızla devam ediyor.

Ulaşımda kaliteyi artırmak için altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan her sokağa anında müdahale eden Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

“Kaynak üreterek hizmete dönüştürme gayretindeyiz”

Belediye Başkanı Başkan Ertuğrul Çetin, “ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollara öncelik veriyoruz. Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, estetik ve modern yollarla buluşturmak için yoğun mesai harcıyoruz. Kaynak üreterek, hizmete dönüştürme gayretindeyiz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak yenilenen yolları, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Mahallelerde devam eden yol yenileme çalışmalarını titizlikle takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sokaklarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.