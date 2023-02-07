Pursaklar'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği

Pursaklar’da on binlerce hayırsever vatandaş, Pursaklar Belediyesi ve Kaymakamlığınca depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına büyük destek verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan, 7,7’lik büyüklüğündeki depremin ardından mobil mutfak, iş makinaları ve arama kurtarma ekiplerini hızla deprem bölgelerine sevk eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, depremde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için çağrı yapmasının ardından on binlerce Pursaklar halkı akın akın belediyeye yardım desteğinde bulundu.

“7. yardım tırımızı da az önce yola çıkardık”

Yardım çağrısının ardından vatandaşların koşa koşa belediyeye gelerek yardımlarını kendilerine ilettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İlk olarak iş makinalarımızı, mobil aşevimizi ve arama kurtarama ekibimizi gönderdik. Sizlerin yoğun desteği ile 7. yardım tırımızı da az önce yola çıkardık. Hemşehrilerimizin yardım çağrımızın ardından belediyemize akın etmesi bizleri çok duygulandırdı. İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ve vatandaşlarımızla el birliğiyle, gönül birliği içerisinde yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlar tarafından getirilen ve deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan battaniye, mont ve temel yaşam malzemelerini hazır bekleyen 7 tıra yükleyerek deprem bölgelerine gönderdi.