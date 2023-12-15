Pursaklar Dede-Torun Evlerinde etkinlik dolu günler

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağlıktan spora, müzik konserlerinden el becerilerine, Kur’an-ı Kerim ziyafetinden İslami konulara kadar birçok etkinliğin yapıldığı Merkez Dede-Torun Evini ziyaret etti.

Pursaklar’da ikamet eden yaşlı vatandaşlar, çay ve çorbanın ikram edildiği Dede-Torun Evlerinde hafta içi düzenlenen birçok etkinliklerle hayatı dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

‘‘Hem yaptığımız çalışmaları anlattık hem de yaşam merkezi kursiyerlerimizden ilahi ve ezgiler dinledik’’

Pursaklar’da her yaşa uygun farklı sosyal ve kültürel alanlarla vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Dede-Torun evimizi ziyaret ederek, büyüklerimiz ile birlikte vakit geçirdik. Onlar anlattı biz dinledik. Biz anlattık onlar dinledi. Hem yaptığımız çalışmaları anlattık hem de yaşam merkezi kursiyerlerimizden ilahi ve ezgiler dinledik. Zamanın su gibi akıp geçtiği Dede-Torun Evlerimize tüm büyüklerimizi bekliyoruz’’ dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin, geçmişin bilgi birikimini genç kuşaklara aktarılmasında önemli bir role sahip olan vatandaşlarla birlikte Merkez Dede Torun Evi’nde, ilahi ve ezgiler eşliğinde tadına doyulmaz dakikalar geçirdi.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dede-Torun evleri ile dedeler ve torunlar arasındaki ilişkilerde kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi amaçlanırken, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması sağlanıyor.