Pursaklar'ın Ata Bahçesi'nde bereketli hasat

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından ata tohumunu teşvik etmek için Endemik Vadi’deki Ata Bahçesi, yerli ürünleri vermeye devam ediyor.

Ata tohumu üretimi ile Türkiye’ye örnek olan ve yerli tohumları vatandaşlar arasında teşvik eden, yaygınlaştıran ve ilçe halkına dağıtımını da gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’ye kurduğu Ata Bahçesi’nde yerli tohumdan elde ettiği sebzeleri toplamaya devam ediyor.

‘‘Üretiyoruz, çeşitlendiriyoruz ve paylaşıyoruz’’

Toprak kokusu saran yerli ürünleri bir kez daha hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ata bahçemizde laboratuvar ortamlarına maruz kalmamış, sürdürülebilir ata tohumlarından elde ettiğimiz mahsullerimizi hasat ettik. Üretiyoruz, çeşitlendiriyoruz ve paylaşıyoruz. Ata tohumlarını korumaya ve çoğaltmaya kararlıyız. Gelecek nesillere genetiğine müdahale edilmemiş ürünler bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda bize nadir tohumlar vererek katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yerli tohumdan elde edilen ürünlerin hasadını bizzat kendisi yapan Çetin, Endemik Vadi’de bulunan Ata Bahçesinde; yeşil biber, kırmızı biber, kavun, karpuz, kırmızı ve yeşil dolma biber, bamya, acı biber, soğan, domates, salatalık, fasulye, mısır, patlıcan gibi birçok sebzenin hasadını gerçekleştirdi.