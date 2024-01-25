Pursaklar'ın genç kampçıları Çanakkale yolcusu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 14-18 yaş arası genç kızları Çanakkale Eceabat Gençlik Kampı’na uğurladı.

Yaz konserleri, müzik kursları, tiyatro atölyeleri, basın akademisi, gençlik akademisi, kitap günleri ve halk oyunları gibi birçok farklı organizasyonla gençlere dolu dolu bir 5 yıl yaşatan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, gençlik kampı organizasyonları ile gençlerin okul streslerini üzerlerinden atmalarını sağlıyor. Pursaklar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 14-18 yaş aralığındaki genç kızlar, medeniyet ve tarih, kültür gezileri çerçevesinde, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Şehitlik Abidesi, 57’nci Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Ağdere Kızılay Müzesi, Büyük Anafarta Şehitliği, Seyit Onbaşı Hilal-i Ahmer Müzesi gibi birçok tarihi noktayı yakından görme ve tanıma fırsatı bulacak.

‘‘Yolları açık olsun’’

Doğa gezileri, çeşitli aktiviteler ve doğal hayatla iç içe unutulmaz günler geçirmeleri için genç kızları gençlik kampına gönderdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Çetin, ‘‘Okul stresi ve günlük streslerden biraz olsun uzaklaşmak ve keyifli vakit geçirerek, yeni arkadaşlıklar kurmak isteyen 364 genç kızımızı Çanakkale kampına uğurladık. Gençlik kampına giden kardeşlerimiz çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle bol bol eğlenme fırsatı bulacak. Hepsi çok mutlu ve heyecanlı. Aileleri ile birlikte sağ salim gidip gelmeleri için dua ettik. Yolları açık olsun’’ diye konuştu.