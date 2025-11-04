Pursaklar'ın genç kızları gençlik kampına gidiyor

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri için birbirinden farklı birçok organizasyon düzenleyen Pursaklar Belediyesi, 15-20 yaş arası genç kızları, Mersin Silifke Gençlik Kampı’na gönderiyor.

Gençlerin gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, gençlerin okul stresini ve sınav streslerini üzerlerinden atabilmeleri için gençlik kampı organizasyonları düzenlemeye devam ediyor.

"Mersin Silifke Gençlik Kampı’na katılma fırsatını kaçırmayın"

Kendine biraz zaman ayırmak ve stres atmak isteyen genç kızları, gençlik kampına davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Gençlerin, doğayla iç içe vakit geçireceği, dostluklar kuracağı ve unutulmaz anılar biriktireceği gençlik kamplarımıza, hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kamplarda gençlerimizin gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki tebessümü görmek bizler için en büyük mutluluk. Doğa gezileri, çeşitli aktiviteler ve doğal hayatla iç içe unutulmaz günler geçirirken doya doya eğlenebileceğiniz Mersin Silifke Gençlik Kampı’na katılma fırsatını kaçırmayın" dedi.

Pursaklar Belediyesi, 15-20 yaş arasındaki genç kızları Mersin Silifke Maliye Kampı organizasyonlarına yollamak için kayıtlara başladı. Kampa gitmek isteyen genç kızlar başvurularını Pursaklar Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü’ne gelerek kayıtlarını yaptırabilecek