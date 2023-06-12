Pursaklar'ın gençleri gençlik kampında

Pursaklar Belediyesi tarafından, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’na gönderilen 15-20 yaş arası genç kızlar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zaman geçiriyor.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimini sağlamak için ilçede çeşitli aktivitelerde bulunan Pursaklar Belediyesinin, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’na gönderdiği genç kızlar kamp alanında gönüllerince eğlenmeye devam ediyor. 15-20 yaş arası genç kızlar, Ahi Evran Gençlik Kampına; badminton, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi ve aktiviteler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, kitap okuma, el sanatları, paintball, okçuluk vb. aktivitelerle kampın keyfini doyasıya çıkarırken, eğlenceli günler geçiriyor.

“Kültürel aktiviteler düzenlemeye devam edeceğiz”

Gençlerin büyük bir bölümünün kamplara gitmek için yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’na gönderdiğimiz kızlarımız hem dinleniyorlar hem de yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Kampın her anını dolu dolu geçirerek, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile unutamayacakları günler yaşıyor. Gençlerimizin yarınlara umutla hazırlanabilmeleri için bu tür aktivitelere büyük önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusuna ilerleyen günlerde de gençlerimize yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.