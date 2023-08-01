Pursaklar'ın hanımları tarihe yakından tanıklık ediyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından ev hanımlara yönelik düzenlenen Kültürel Gezilerde ilçede ikamet eden kadınlar; Nevşehir, Konya, İstanbul, Kastamonu ve Bursa’yı gezmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından ev hanımlarına Nevşehir, Konya, İstanbul, Kastamonu ve Bursa şehirlerini tanıtmak amacıyla rehberler eşliğinde düzenlenen kültürel geziler hız kesmeden devam ediyor.

Geziye katılan ev hanımları; Nevşehir, Konya, İstanbul, Kastamonu ve Bursa’nın doğal, kültürel ve tarihi alanlarını gezme fırsatı bulurken, bol bol fotoğraf çekinip anı ölümsüzleştirerek, kendilerine yönelik gezi programı düzenleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

‘‘Kültür gezilerimizle ilçemizdeki kadınlar, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizi ziyaret ediyor’’

Ev hanımlarının günlük ev işlerinden sıyrılarak kafalarını dağıtmaları için Kültür Gezileri programı düzenlediklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde ikamet eden ev hanımlarımız için düzenlediğimiz kültürel gezilerimiz hız kesmeden devam ediyor. Şehir gezilerimizle ilçemizdeki kadınların, tarihi ve doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakan İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Konya ve Bursa şehirlerini yerinde görmelerine ve tarihe yakından tanıklık etmelerine sağlıyoruz. Gezilerimize yoğun ilgi gösteren vefakâr, cefakâr ev hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.