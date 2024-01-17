Pursaklar'ın her mahallesinde konforlu alışveriş dönemi

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, son 5 yıl içerisinde ilçeye bir yandan 4 yeni pazar alanı kazandırırken, bir yandan da mevcut 4 pazar alanını yenileyerek, hem pazarcı esnafına, hem de mahalle sakinlerine konforlu alışveriş imkanı sunuyor.

Sokak aralarında kurulan ve trafiğin aksamasına neden olan semt pazarlarını bir bir yeni yerine taşımak için çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 4 yeni pazar alanı ve mevcut 4 pazar alanını yenileyerek vatandaşlara konforlu alanlarda alışveriş yapma imkanı sunuyor.

“4 yeni pazar alanı inşa ettik”

Yeni pazar alanları ve mevcut pazar yerlerini yenileyerek vatandaşlara modern ortamda alışveriş imkanı sunduklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları kaydetti:

‘‘Sosyal ve kültürel tesislerden spor alanlarına, tarihi mirastan kültür sanata ve eğitime kadar, hayatın her alanındaki yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Yaz kış fark etmeksizin pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması ve vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bugüne kadar ilçenin birçok noktasına 4 yeni pazar alanı inşa ettik. Mevcut 4 pazar alanımızı da günümüz şartlarına uygun olarak yeniledik.”