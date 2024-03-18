Pursaklar'ın Kurban Pazarı 5 yıl boyunca büyük yankı uyandırdı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2019 yılında göreve başlar başlamaz Pursaklar’ın en önemli ihtiyaçlarının başında gelen ve 35 günde tamamlanan kurban satış ve kesim alanı verdiği hizmetlerle 5 yıl boyunca vatandaşların gönlünü kazandı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2019 yılında görevi devir alır almaz ilçe merkezinde olan ve kurban kesim alanının ihtiyaçları karşılayamadığından dolayı modern donanımlara sahip olan yeni kurban satış ve kesim alanı tesisini 35 günde tamamlayarak büyük bir ihtiyaca cevap verdi.

‘‘2019 yılından itibaren Modern Kurban Satış ve Kesim Alanımız verdiği temiz, hijyenik ve hızla gerçekleştirdiği kurban kesimi ile vatandaşlarımızın takdirini kazandı’’

Göreve başlar başlamaz 35 günde gece gündüz demeden çalışarak Kurban Kesimhane ve Satış alanını vatandaşların hizmetine kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2019 yılından itibaren Modern Kurban Satış ve Kesim Alanımız verdiği temiz, hijyenik ve hızla gerçekleştirdiği kurban kesimi ile vatandaşlarımızın takdirini kazandı. Amacımız vatandaşlarımızın her Kurban Bayramında sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamaktır. Vermiş olduğumuz kaliteli hizmeti ile ilçe dışından pek çok vatandaşın ilk tercihi olmayı başardı. Binlerce hemşerimizin memnuniyeti, profesyonelliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İnşallah bugünde yarında halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, kokusuz hijyenik, modern kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, üst düzey güvenlik önlemleri, mescid, 1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenli akışı sağlanırken, otopark, cafe, gelişmiş ses sistemleri ile kurban teslimine ulaşılabilirliği en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlara teslim ediyor.