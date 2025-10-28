Pursaklar'ın Nezaket Okullarında Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okullarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Saray Nezaket Okulunda cumhuriyetin kuruluşunun 102.yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Program kapsamında öğrenciler, şiirler okuyup şarkılar söyledi. Sınıflar kırmızı-beyaz süslemelerle donatıldı. Minik öğrenciler, ellerinde bayraklar ve dillerinde marşlarla Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanını doyasıya yaşadı.

‘‘Bu gurur dolu günü coşku ile kutlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum’’

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılında öğrencilerin, coşku dolu bir gün geçirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımızın 102.yıl coşkusu, heyecanı ve sevinci görülmeye değer. Cumhuriyetimizin değerlerini, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza erken yaşta aşılamak bizim için büyük bir gurur. Onlar bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Minik öğrencilerimizin bu güzel kutlaması hepimize gurur verdi. Bu gurur dolu günü coşku ile kutlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum’’ dedi.