Pursaklar'ın ziyaretçi noktası: 'Endemik Vadi'

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursakların ziyaretçi noktalarından biri olan Endemik Vadi’de incelemelerde bulundu.

Belediye başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Ankara’nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu, Ata bahçesinde yerli tohumlardan üretilen ürünlerin yer aldığı Endemik Vadi’de misafir etti.

Ertuğrul Çetin, beraberindeki heyete başta yeşil biber, kırmızı biber, kavun, karpuz, kırmızı ve yeşil dolma biber, bamya, acı biber, soğan, domates, salatalık, fasulye, mısır, patlıcan vb. birçok sebzeyi dalından koparıp tadına baktırırken, Ankara Tavşanı, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini, Ankara Keçisini ve endemik bitkiler hakkında detaylı bilgiler verdi.

“Çok beğendiler, bizde çok mutlu olduk”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara’dan bürokratların vadiyi ziyaret ettiklerini belirterek, “AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sn. Lütfiye Selva Çam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Sevim Sayım Madak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sn. Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Endemik Vadimizi ziyaret ettiler. Kültürel mirasımıza sahip çıktığımız Endemik Vadimizde endemik bitkilerimiz, endemik hayvanlarımız hakkında bilgiler verirken, ata tohumlarından ürettiğimiz yerli sebze ve meyvelerimizin tadına birlikte baktık. Çok beğendiler, bizde çok mutlu olduk” dedi.