Pursaklar Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi'nde sona doğru,

Ankara Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nın yapım çalışmalarında sona geldi.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan içerisinde mağazalar, fırın, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama vb. gibi bölümlerin yer aldığı bulunduğu Pursaklar Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nda sona geldi. Çalışmaların sona gelindiği inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nı en kısa süre hizmete açacaklarını söyledi.

“İlçemize fayda sağlayan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek”

Büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nda sona gelindiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Belediye olarak vatandaşlarımızın ihtiyacına yanıt verecek olan çalışmalarımızı bir bir tamamlayarak ilçe halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı tamamlanması ile çok amaçlı yapısıyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek. İnsan odaklı çalışmalarımız ile hemşerilerimizin gönlüne dokunan, ilçemize fayda sağlayan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek’’ dedi.