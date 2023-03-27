Pursaklar Pazartesi Pazar Alanı'nda geri sayım

Pazartesi Pazar Alanını kapalı hale getirerek, mevsim şartlarına uygun ve modern bir görünüm kazandıran Pursaklar Belediyesi, yenileme çalışmalarında sona geldi.

İlçede yeni Pazar alanlarını inşa etmeye devam eden Pursaklar Belediyesi, mevcut Pazar alanlarını günümüz şartlarına göre sıfırdan yenileyerek modern görünümüne kavuşturuyor.

Pursaklar’da yapılan bütün çalışmaları baştan sona kadar büyük bir titizlikle takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, sıfırdan yenilenen, üst kısmının kapatıldığı, sportif ve sosyal alanları da içerecek olan Pazartesi Pazar Alanında sona gelindiğini söyledi.

‘‘Çevre düzenlemesi bittikten sonra Merkez Mahallemizde yapılan Pazartesi Kapalı Pazar Alanımız hizmet vermeye başlayacak’’

Pazartesi Pazar Alanının açılışına sayılı günlerin kaldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeni yüzüyle, yeni görünümüyle pazar alanımız hem pazarcı esnafımız hem de hemşehrilerimize, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapma imkanına kavuşacak. Yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağımız pazar alanımız modern görünüm kazanırken, üst bölümündeki spor alanları ile de vatandaşlarımıza hizmet edecek. Çevre düzenlemesi bittikten sonra Merkez Mahallemizde yapılan Pazartesi Kapalı Pazar Alanımız hizmet vermeye başlayacak’’ dedi.