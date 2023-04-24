Pursaklar Sirkeli Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde sona doğru

Vatandaşların kültürel ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Çok Amaçlı Sosyal Tesisinin yapım çalışmalarında sona gelindi.

Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama ve özel programlarda kullanabileceği Mahalle Konağı, gençlerin rahatça ders çalışabileceği Millet Kıraathanesi, çocukların dedeleri ile güzel ve kaliteli vakit geçirmesine imkân sağlanan Dede-Torun Evlerini içinde barındıran Sirkeli Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde sona gelindi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, büyük bir hızla devam eden Sirkeli Çok Amaçlı Sosyal Tesisindeki çevre düzenleme çalışmalarını yakından takip ederek, belediye ekiplerinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

"Sirkeli’ye çok yakışacak"

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tesisin çevre düzenlenmesinin devam ettiğini belirterek, “Sirkeli Çok Amaçlı Sosyal Tesisimizin çevre düzenlemesi devam ediyor. Burası sosyal ve kültürel programların düzenleneceği Mahalle Konağını, gençlerimizin buluşup ders çalıştığı, kitap okumak için istifade edeceği bir Millet Kıraathanesini, büyüklerimizin gün boyu kaliteli vakit geçirebilecekleri Dede-Torun Evini içinde barındıracak. Kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Sirkeli’ye çok yakışacak. Yapımını hızla sürdürdüğümüz bu değerli eserin şimdiden Sirkeli Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.