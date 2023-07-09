Pursaklar Yaz Konserleri başladı

Vatandaşlara hitap eden organizasyonlarla büyük takdir toplayan Pursaklar Belediyesi, yaz konserlerine; Ankaralı Mahmut ve Asena Bilge Atalay konserleri ile start verdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından temmuz ayı boyunca devam edecek olan ve ilki Saray Selçuklu Meydanı’nda gerçekleştirilen Pursaklar Yaz Konserleri, vatandaşların yoğun katılımları ile birlikte büyük bir coşku ile başladı.

"Hemşehrilerimizin, kültür ve sanatla iç içe olabilmeleri için birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor ve planlıyoruz"

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Pursaklar Yaz Konserleri ile keyif dolu bir akşam yaşayacağız. Hemşehrilerimizin, kültür ve sanatla iç içe olabilmeleri için birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor ve planlıyoruz. Pursaklar Yaz Konserlerimize yoğun ilgi gösteren ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya davet ediyorum" dedi.

Başkan Çetin’in açılış konuşmalarının ardından Ankaralı Mahmut ve Asena Bilge Atalay sahne alırken, konser alanını hıncahınç dolduran vatandaşlar, müzikle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaz Konserleri’nde büyük coşku yaşayan hemşehrilerini son ana kadar yalnız bırakmayarak, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara eşlik etti.