Pursaklar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesinin Nezaket Okullarında, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesi boya badana çalışması gerçekleştiriliyor.

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nezaket Okullarında belediye, fiziki koşulları daha sağlıklı bir noktaya taşınabilmesi ve öğrencilerin temizlik ile hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; derslikler, lavabolar, ortak kullanım alanları başta olmak üzere her nokta detaylıca boyanmasının ardından titizlikle temizlenerek tertemiz, pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuluyor.

"Bizlere emanet edilecek olan çocuklarımıza en kaliteli eğitimi, en kaliteli ortamlarda vermek adına hazırlık yapıyoruz"

Çocukların tertemiz ortamlarda eğitim alabilmeleri için Nezaket Okullarının tekrardan elden geçtiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımızın temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim görebilmeleri için Nezaket Okullarımızda eğitim öğretim dönemi öncesi boya badana çalışmaları yürütüyoruz. Bizlere emanet edilecek olan çocuklarımıza en kaliteli eğitimi, en kaliteli ortamlarda vermek adına hazırlık yapıyoruz. Belli bir takvim doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak, yeni eğitim döneminde pırıl pırıl, tertemiz ortamlarda çocuklarımızı karşılayacağız" diye konuştu.