Pursaklar yenilenen park alanlarıyla nefes alıyor

Pursaklar Belediyesi, bir yandan kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırırken, bir yandan da mevcut park alanlarını sıfırdan yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Kişi başına düşen yeşil alan sayısını her gün artırmaya ve prestij değeri yüksek parkları ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, eskimiş ve kullanım açısından sağlıklı olmayan parkları sıfırdan yenileyerek daha kullanışlı daha modern hale getirmeye devam ediyor.

Bu çalışmalar doğrultusunda sıfırdan ele alınarak yenilenen yeşili, çocuk oyun grupları, kum havuzu, dinlenme alanları ile her yaşa hitap eden Hacı Bayram Veli Parkı’nı mahalle halkının hizmetine sundu.

‘‘Hacı Bayram Veli parkımız yeni yüzü ile yemyeşil olmaya başladı’’

Hacı Bayram Veli Parkı yenilenen yüzü ile mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Yağmurdan dolayı birkaç kez dikim yapmak zorunda kaldık. Pursaklar’ı hemşehrilerimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği çok sayıda yeşil alanın olduğu bir ilçe haline dönüştürüyoruz. Hacı Bayram Veli parkımız yeni yüzü ile yemyeşil olmaya başladı. Oyun grubu ve çocukların çok sevdiği kum havuzu ile güneşli günlere hazır. Hayırlı olsun’’ dedi.