Pusat, IDEF'te sergileniyor

Savunma sanayiinde yerli ve milli hibrit askeri araç Pusat, IDEF’23 fuarında sergileniyor. Sessiz ve keşif gözetleme gibi askeri operasyonlarda görev alacak olan araç, 30 kilometreye kadar elektik motoruyla gidebiliyor.

IDEF’23 fuarı ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuar’da Tümosan yüzde yüz yerli ve milli olan hibrit aracı Pusat’ı tanıtıyor. Araç ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sessiz ve keşif gözetleme gibi operasyonlarda kullanılan araç, sahra hastaneleri gibi alanlarda da jeneratör görevi alabiliyor. Ayrıca, araç 30 kilometreye kadar elektrikli motor ile çalışabiliyor. Öte yandan, araç üzerinde ise SARP silah sistemi ve drone bulunuyor.

“Araç 30 kilometreye kadar elektrik motoruyla görev yapabiliyor”

Fuarın yoğun geçtiğini belirten şirketin Tasarım Müdürü Emre Yener, “Bu yoğunluğu bekliyorduk. Fuarda Hibrit aracımız Pusat’I tanıtıyoruz. İlk kez 2021 IDEF fuarında demosunu göstermiştik. Bu senede aracın portatifini sergiliyoruz. Araç, kendisi modüler yapıya sahip diğer araçlardan farklı olarak. Şasesi var, üzerinde ayrı mürettebat kabini bulunuyor. Mayın ve balistik özelliklerini arttırabiliyoruz. Araç 30 kilometreye kadar elektrik motoruyla görev yapabiliyor. Aracın en büyük özelliği sessiz operasyon, sessiz keşif gözetleme gibi görevlerde bulanabiliyorsunuz. Termal görünürlüğü azaltabiliyorsunuz. Bunun dışında aracı jeneratör olarak da kullanabiliyorsunuz. Aracın motoru 310 beygir, 4 silindirli ve 5.2 litrelik dizel motor. Araç seri hibrit tamamen elektrik tahrikli bir itki sistemine sahip. Silah sistemi olarak da ASELSAN’ın SARP silah sistemini kullanıyoruz. Araç şu anda yapım aşamasında envantere eklenmedi. Aracın üzerinde geliştirmeler devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Fuarda geliştirdiğimiz 6 silindirli turbo dizel motorumuzu sergiliyoruz”

Geliştirdikleri motorların seri üretim fazına geçmesinden kaynaklı gurur duyduğunu belirten TÜMOSAN Motor Teknolojileri Müdürü Cihan Büyük, “Fuarda yeni geliştirdiğimiz 6 silindirli turbo dizel motorumuzu sergiliyoruz. Bu motor 7.8 litre 460 beygir güce sahip. Bu motor savunma sanayinin güç olarak ihtiyacını karşılayabilir. Bu motorun hem kara hem de deniz varyasyonlarını da üretiyoruz. Şu anda seri üretime geçmiş durumda. Teslimatlar yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.