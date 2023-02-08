Pütürge Belediyesi depremedeleri konuk edecek

Kahramanmaraş depremi sonrası büyük yıkımın olduğu Malatya’da evleri yıkılan vatandaşlar için Pütürge Belediyesi ilçedeki deprem konutlarını vatandaşların hizmetine sundu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tüm kurumları ile sahada milletinin yanında, bizde Pütürge Belediyesi olarak Malatya’mızda evi yıkılmış, hasar görmüş hemşehrilerimizi ilçemizde oluşturduğumuz barınma alanları ve mevcut boş evlerde ağırlamak ve soframızı paylaşmak istiyoruz. Gelmek isteyen hemşehrilerimiz 0542 212 66 58 ve 0542 317 37 44 numaralı telefonlarla iletişime geçebilirler." dedi.