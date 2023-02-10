Pütürge Belediyesinden depremzedelere günlük sıcak yemek

Malatya’da depremzeder için çadır kuran Pütürge Belediyesi, burada günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin yıktığı Malatya’da bir yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Pütürge Belediyesi de depremin hemen ardından tüm imkanları ile depremzedeler için harekete geçti. Birçok mağduru ilçedeki deprem konutlarında ağırlayan Pütürge Belediyesi, Malatya merkezde de çadır kurarak vatandaşlara yemek ikram ediyor.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, devlet ve milletin el ele vererek yaraları hep birlikte saracağını ifade ederek, "Malatya merkez Mattim İş Merkezi arkası Çırağan Düğün Sarayı’nın önünde her gün 5 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Tüm hemşehrilerimi soframızı paylaşmaya bekliyorum" şeklinde konuştu.